17 мая
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Потребитель

Банк «Открытие» запускает платежный стикер для мобильных телефонов

С 17 мая действующим и новым клиентам доступен предзаказ на платежный стикер Opencard банка «Открытие». Он позволяет быстро и удобно оплачивать покупки с помощью мобильного телефона.

Платежный стикер – полный аналог пластиковой карты, повторяющий весь ее функционал. С помощью стикера можно совершать покупки в магазинах и интернете, снимать наличные в банкоматах, проводить переводы. Достаточно просто наклеить стикер на свой телефон.

Пользование стикером сохраняет для клиентов все преимущества тарифа дебетовой Opencard, в том числе кешбэк до 2% за все покупки.

Оплачивать покупки платежным стикером не только максимально удобно, но и безопасно – на стикере нет номера, срока действия и CVC-кода.

Обслуживание стикера бесплатно для всех клиентов банка. Стоимость выпуска – 500 рублей, которые вернутся клиентам в виде бонусов при совершении покупок по стикеру от 10 000 рублей.

Оформить предзаказ на стикер Opencard и получить о нем более подробную информацию можно на сайте банка.

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