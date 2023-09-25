Автоцентр АНТ готовит жителям Алтайского края сюрприз — выводит на рынок новый бренд

С новой моделью интеллектуального кроссовера JAECOO J7 уже в ближайшее время познакомит жителей Алтайского края Автоцентр АНТ.

Дизайн

JAECOO J7 — это брутальный кроссовер, сочетающий мощь и изысканную утонченность. Элегантный дизайн выполнен в классических линиях, яркими акцентами выступают крупная решетка радиатора с вертикальными линиями и «двухэтажная» светодиодная оптика. Ручки дверей утоплены в корпус и выдвигаются с помощью электропривода, поэтому не подвержены обледенению.

Интерьер салона JAECOO J7 (Джейку) тщательно продуман. Панорамная крыша позволяет добиться ощущения максимального простора. Впрочем, даже при закрытой крыше в салоне много воздуха. Сиденья отделаны стильной экокожей с акцентной строчкой. Кресла обладают множеством регулировок, позволяющих идеально подстраивать их под себя (причем настройки можно сохранять), а также оснащены подогревом, и вентиляцией.

Новая модель интеллектуального кроссовера JAECOO J7. Фото предоставлено Автоцентром АНТ. Новая модель интеллектуального кроссовера JAECOO J7. Фото предоставлено Автоцентром АНТ. Новая модель интеллектуального кроссовера JAECOO J7. Фото предоставлено Автоцентром АНТ.

Ходовые качества

JAECOO J7 — полноприводный автомобиль. Особенностью привода выступает интеллектуальная система, подстраивающаяся к измененеию дорожного покрытия всего за 0,1 секунды. Спектр режимов движения, помимо привычных «Экономичного», «Стандартного» и «Спортивного», включает также такие режимы, как «Песок», «Грязь», «Снег» и «Бездорожье».

Турбированный двигатель объемом 1,6 л работает практически на уровне двухлитрового: его мощность достигает 186 л. с., а крутящий момент — 275 Н•м. Роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями 7DCT входит в десятку лучших в мире. Ее КПД достигает 98%, а скорости переключаются всего за 0,2 секунды.

Новая модель интеллектуального кроссовера JAECOO J7. Фото предоставлено Автоцентром АНТ. Новая модель интеллектуального кроссовера JAECOO J7. Фото предоставлено Автоцентром АНТ. Новая модель интеллектуального кроссовера JAECOO J7. Фото предоставлено Автоцентром АНТ. Новая модель интеллектуального кроссовера JAECOO J7. Фото предоставлено Автоцентром АНТ.

Современные технологии

Классика в JAECOO J7 сочетается с инновационными решениями и современными технологиями. Здесь есть все, что должно быть в автомобиле цифровой эпохи: большая интерактивная панель, с которой удобно управлять всеми настройками машины. Высокую производительность обеспечивает мощный восьмиядерный процессор Snapdragon.

Помимо большой панели размером 14,8 дюймов, перед водителем расположена панель поменьше, на которую поступает наиболее важная информация. Ее расположение позволяет водителю не отвлекаться от наблюдения за дорогой. В JAECOO J7 есть дистанционный запуск двигателя, беспроводная зарядка для смартфона, премиальная аудиосистема Sony и множество других полезных функций и настроек,

Новая модель интеллектуального кроссовера JAECOO J7. Фото предоставлено Автоцентром АНТ.

Безопасность

Что касается безопасности, то в JAECOO J7 о ней тщательно позаботились. Кузов машины создан с учетом требований «пятизвездного» рейтинга европейских краш-тестов Euro NCAP. Автомобиль оборудован семью подушками безопасности, а 80% конструкции кузова выполнено из сталей высокой прочности.

Кроме того, в JAECOO J7 есть камеры кругового обзора и ряд вспомогательных электронных систем, делающих вождение не только комфортным, но и безопасным. Среди них: адаптивный круиз-контроль, системы предупреждения о фронтальном столкновении и помощи при экстренном торможении, даже в процессе движения задним ходом.

Также автомобиль обладает функциями распознавания дорожных знаков, удержания в полосе и оповещения о выезде за пределы дорожной разметки.

Дополнительные факты о JAECOO J7 JAECOO J7 был презентован на Шанхайском автосалоне в апреле 2023 года. На российский рынок автомобиль планируют поставлять в четырех различных комплектациях. Габариты модели составляют 4500 х 1865 х 1680 мм при колесной базе 2672 мм. Клиренс 196 мм и независимая задняя подвеска выгодно выделяют ее из общего ряда других кроссоверов. Расход топлива в смешанном цикле составляет от 7,6 до 8,2 литра на 100 км в зависимости от модификации.

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