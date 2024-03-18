Автономная канализация Топол-Эко — надежность и инновации

Автономная система очистки сточных вод Топол-Эко может стать настоящим спасением для жителей частных домов, у которых отсутствует возможность подключения к централизованной системе водоотведения. В основе её работы ускоренный естественный биологический процесс разложения стоков, а также современные инновационные технологии.

В установке ТополЭко сочетаются аэробная и анаэробная биологическая очистка при использовании системы импульсной мелкопузырчатой аэрации. Процесс биологической очистки заключается в биохимическом разрушении микроорганизмами активного ила и загрязняющих веществ, которые содержатся в стоках. Очищенные сточные воды становятся прозрачными, теряют склонность к загниванию, значительно снижается бактериальное загрязнение. На выходе получается чистая техническая вода и стабилизированный ил.

Топол-Эко позволяет быстро, удобно, качественно и без особых затрат решить вопрос утилизации бытовых стоков не только отдельного жилого дома, но и целых коттеджных поселков, где отсутствует централизованная канализация. На установку дается гарантия 10 лет, — отметил коммерческий директор Росводоканал Барнаул Андрей Звягинцев.

Специалисты бесплатно выезжают на участок для подбора очистного оборудования, также потребителям предлагается ежедневная круглосуточная техническая поддержка. Для абонентов Росводоканал Барнаул предусмотрены специальные условия. Узнать подробности и приобрести установку можно, обратившись по номеру 500-101 и на сайте http://topol-eco-rosvodokanal.ru/.

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