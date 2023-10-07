Алтайские грибники с грустью и полными ведрами закрывают сезон

Грибы в лесу еще попадаются, особенно маленькие. Но большие уже сухие.
Чаще всего охотникам попадаются опята.
Кстати, недавно в дендрарии вырос краснокнижный гриб. Барнаульцы сравнили его с пенисом.
Грибники в Алтайском крае потихоньку закрывают сезон. Собирают "жирненьких и красивых" опят ведрами, погружают в багажник и уезжаю домой. Перерабатывать урожай.
Грибы в лесу еще попадаются, особенно маленькие. Но большие уже сухие.
Чаще всего охотникам попадаются опята.
Кстати, недавно в дендрарии вырос краснокнижный гриб. Барнаульцы сравнили его с пенисом.
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