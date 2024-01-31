«Алтайэнергосбыт»: удобный сервис для оплаты ЖКХ без комиссии

Для оплаты введите номер лицевого счёта, сумму, а также адрес электронной почты, на которую поступит чек.
«Передача показаний приборов учёта»
Чтобы передать показания счётчика, необходимо выбрать поставщика услуг, ввести лицевой счёт и показания.
«Онлайн-счета на оплату коммунальных услуг»
Чтобы получить квитанцию, необходимо выбрать поставщика услуг, ввести лицевой счёт и контактный телефон.
Все сервисы работают круглосуточно.
Список организаций, услуги которых доступны для онлайн-оплаты без комиссии:
- АО «Алтайэнергосбыт»;
- МУП «Городское», г. Алейск;
- АУ «Кызыл-Озёк-Сервис», г. Горно-Алтайск, Майминский, Чемальский, Чойский, Турочакский районы;
- МУП «Павловские коммунальные системы»;
- МУП «Теплоресурс», Змеиногорский район;
- МУП «Теплосбыт», г. Славгород;
- МУП «Райтоп», Благовещенский район;
- МУП «Третьяковский коммунальщик»;
- МУП «Энергетик», Бийский район;
- ООО «Золотой ресурс», Майминский район;
- ООО «Коммунальщик», г. Яровое;
- ООО «Эко-Гарант», регоператор Заринской зоны;
- ООО «ЭКОТРАНС», регоператор Алейской зоны.
Список организаций, клиентам которых доступны сервисы, уточняйте на сайте https://altaiensb.ru/.
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