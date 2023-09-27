28 сентября
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«Алтайэнергосбыт»: показания счётчиков и оплата в пару кликов

В такую погоду — только онлайн! "Алтайэнергосбыт" предлагает оплачивать электроэнергию и передавать показания счетчика дистанционно, в этом поможет личный кабинет клиента.

"Алтайэнергосбыт" предлагает оплачивать электроэнергию и передавать показания счетчика дистанционно.
"Алтайэнергосбыт" предлагает оплачивать электроэнергию и передавать показания счетчика дистанционно.
Источник: компания "Алтайэнергосбыт".

Сервис "Личный кабинет клиента" функционирует на официальном сайте энергокомпании (https://lkfl.altaiensb.com/) и в мобильном приложении "Мой Алтайэнергосбыт", которое можно бесплатно скачать в магазине приложений на смартфоне.

После простой регистрации станут доступны множество функций:

  • оплата счетов онлайн;
  • передача показаний приборов учета;
  • управление сразу несколькими лицевыми счетами;
  • просмотр истории начислений и оплат;
  • подписка на электронную квитанцию;
  • консультация специалиста и многое другое.

На данный момент время работы личного кабинета: с 10:00 до 03:00 по местному времени.

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  • АО «Алтайэнергосбыт»

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