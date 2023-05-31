1 июня
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«Алтайэнергосбыт» ответил на вопросы о «коммунальном» кешбэке

Лето – дачный сезон, сезон шашлыков и отдыха от городской суеты. Чтобы не отвлекаться на решение бытовых вопросов, оплачивайте счета, передавайте показания прибора учёта с помощью Личного кабинета клиента «Алтайэнергосбыт» и получайте кешбэк.

Кешбэк за оплату коммунальных услуг картой «Мир».
Кешбэк за оплату коммунальных услуг картой «Мир».
Источник: компания Алтайэнергосбыт.

Как получить кешбэк?

1. Зарегистрируйте вашу банковскую карту «Мир» в программе лояльности АО «НСПК» и активируйте акцию до оплаты услуг:

  • На сайте «Привет, мир» ;
  • В Личном кабинете клиента АО «Алтайэнергосбыт» или мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт».

2. Оплачивайте коммунальные услуги картой «Мир» в Личном кабинете клиента АО «Алтайэнергосбыт».

Каков размер кешбэка?

Участник акции получает кешбэк 1% от оплаченной суммы коммунального счёта на свою карту «Мир», зарегистрированную в Программе лояльности АО «НСПК».

До какого числа продлится акция?

Акция продлится до конца 2023 года.

Если нет карты «Мир», где её можно получить?

При отсутствии карты можно обратиться в банк-участник Программы лояльности АО «НСПК» и оформить её.

Кешбэк — частичный возврат денежных средств. Начисляется от любой суммы оплаты.

Сведения об организаторе акции, правилах и сроках её проведения, размере кешбэка, начисляемого участнику акции доступны по ссылке: https://clck.ru/qi8BB

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