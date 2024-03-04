«Алтайэнергосбыт»: оплатить услуги ЖКХ в праздничные дни — просто

Круглосуточный сервис «Оплатить квитанцию онлайн», функционирующий на официальном сайте энергокомпании, позволяет оплачивать электроэнергию, тепло, воду, обращение с ТКО в любое удобное время.
Для этого достаточно нажать оранжевую кнопку в правом нижнем углу сайта altaiensb.ru, выбрать поставщика услуг и следовать подсказкам.
Оплата производится без комиссии.
Список организаций-партнёров, услуги которых вы можете оплатить без комиссии:
- АО «Алтайэнергосбыт»;
- МУП «Теплоресурс» Змеиногорского района";
- МУП «Теплосбыт», г. Славгород;
- МУП «Городское», г. Алейск;
- МУП «Павловские коммунальные системы»;
- МУП «Райтоп», Благовещенский район;
- МУП «Третьяковский коммунальщик»;
- МУП «Энергетик», Бийский район;
- ООО «Коммунальщик», г. Яровое;
- ООО «Эко-Гарант», регоператор Заринской зоны;
- ООО «ЭКОТРАНС», регоператор Алейской зоны, и др.
Полный перечень партнёров уточняйте на сайте компании «Алтайэнергосбыт».
Приём платежей ведётся в рамках агентских договоров, заключённых с организациями.
Самое важное - в нашем Telegram-канале