«Алтайэнергосбыт»: личный кабинет клиента поможет в решении вопросов.

С помощью сервиса быстро и в удобное время можно:

оплатить электроэнергию;

передать показания счётчика;

уточнить историю начислений и оплат;

заказать справки, выписки;

задать вопрос специалисту.

Кроме того, здесь абоненты энергокомпании могут подписаться на электронную квитанцию, которая придёт в момент формирования. Цифровой формат документа позволит сэкономить время и внести свой вклад в экологию. На протяжении нескольких лет «Алтайэнергосбыт» реализует проект «Каждое дерево на счету», в рамках которого клиенты, отказавшиеся от бумажных квитанций в пользу электронных, помогают сохранять наши леса.

Личный кабинет клиента доступен с 10:00 до 03:00 по местному времени на официальном сайте энергокомпании www.altaiensb.ru или в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», которое можно бесплатно скачать на смартфон в Google Play и App Store.