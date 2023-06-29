29 июня
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«Алтайэнергосбыт»: личный кабинет клиента поможет в решении вопросов

Чтобы не тратить драгоценные летние дни на решение коммунальных вопросов, «Алтайэнергосбыт» предлагает воспользоваться личным кабинетом клиента.

«Алтайэнергосбыт»: личный кабинет клиента поможет в решении вопросов.
«Алтайэнергосбыт»: личный кабинет клиента поможет в решении вопросов.
Источник: компания «Алтайэнергосбыт».

С помощью сервиса быстро и в удобное время можно:

  • оплатить электроэнергию;
  • передать показания счётчика;
  • уточнить историю начислений и оплат;
  • заказать справки, выписки;
  • задать вопрос специалисту.

Кроме того, здесь абоненты энергокомпании могут подписаться на электронную квитанцию, которая придёт в момент формирования. Цифровой формат документа позволит сэкономить время и внести свой вклад в экологию. На протяжении нескольких лет «Алтайэнергосбыт» реализует проект «Каждое дерево на счету», в рамках которого клиенты, отказавшиеся от бумажных квитанций в пользу электронных, помогают сохранять наши леса.

Личный кабинет клиента доступен с 10:00 до 03:00 по местному времени на официальном сайте энергокомпании www.altaiensb.ru или в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», которое можно бесплатно скачать на смартфон в Google Play и App Store.

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  • АО «Алтайэнергосбыт»

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