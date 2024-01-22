«Алтайэнергосбыт»: как за пару минут передать показания счётчика

Когда передать показания счётчика нужно здесь и сейчас, на помощь приходит личный кабинет клиента «Алтайэнергосбыт». Сервис позволит сделать это в пару кликов.

Личный кабинет доступен на официальном сайте компании (lkfl.altaiensb.ru) и в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», которое можно бесплатно скачать на смартфон в магазине приложений. Время работы сервиса с 10:00 до 03:00 по местному времени.

После простой регистрации кроме передачи показаний прибора учёта станут доступны множество функций:

оплата счетов онлайн;

управление сразу несколькими лицевыми счетами (например, можно подключить лицевой счёт старших родственников);

просмотр истории начислений и оплат;

заказ энергосервисных услуг;

подписка на электронную квитанцию;

консультация специалиста.

АО «Алтайэнергосбыт» напоминает, что передать показания счётчика можно не позднее 25-го числа расчётного месяца.

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