«Алтайэнергосбыт»: как за пару минут передать показания счётчика

Личный кабинет доступен на официальном сайте компании (lkfl.altaiensb.ru) и в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», которое можно бесплатно скачать на смартфон в магазине приложений. Время работы сервиса с 10:00 до 03:00 по местному времени.
После простой регистрации кроме передачи показаний прибора учёта станут доступны множество функций:
- оплата счетов онлайн;
- управление сразу несколькими лицевыми счетами (например, можно подключить лицевой счёт старших родственников);
- просмотр истории начислений и оплат;
- заказ энергосервисных услуг;
- подписка на электронную квитанцию;
- консультация специалиста.
АО «Алтайэнергосбыт» напоминает, что передать показания счётчика можно не позднее 25-го числа расчётного месяца.
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