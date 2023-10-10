10 октября
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«Алтайэнергосбыт»: как получить кешбэк за оплату коммунальных услуг

Осень — время собирать красивые осенние листья, а ещё кешбэк за оплату ЖКХ по карте «Мир».

Кешбэк за оплату коммунальных услуг.
Кешбэк за оплату коммунальных услуг.
Источник: компания «Алтайэнергосбыт».

Оплачивая услуги ЖКХ картой «Мир» в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», вы получаете кешбэк 1% на карту.

Организатор акции: АО «НСПК» (оператор платежной системы «Мир»). Подробная информация об организаторе акции и правилах ее проведения на странице: clck.ru/qi8BB.

Кешбэк начисляется от любой суммы оплаты.

Для участия в акции необходимо до совершения оплаты зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности на сайте privetmir.ru или в приложении «Привет!». Это также можно сделать на странице «Оплата» в личном кабинете «Алтайэнергосбыт».*

Срок проведения акции с 15.06.2022 г. до 31.12.2023 г. ⠀

* При регистрации на сайте privetmir.ru или в приложении «Привет!» необходимо активировать акцию, путем нажатия кнопки «Активировать» на странице акции.

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  • АО «Алтайэнергосбыт»

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