29 февраля
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«Алтайэнергосбыт»: как оплатить электроэнергию в праздничные дни

«Алтайэнергосбыт» предлагает оплатить электроэнергию онлайн, чтобы праздничные дни посвятить полноценному отдыху и семье.

«Алтайэнергосбыт» предлагает оплатить электроэнергию онлайн.
«Алтайэнергосбыт» предлагает оплатить электроэнергию онлайн.
Источник: компания «Алтайэнергосбыт».

Личный кабинет клиента энергокомпании доступен на официальном сайте компании (lkfl.altaiensb.ru) и в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», которое можно бесплатно скачать на смартфон в магазине приложений. Время работы сервиса с 10:00 до 03:00 по местному времени.

Кроме оплаты счетов сервис поможет:

  • передать показания приборов учёта;
  • управлять сразу несколькими лицевыми счетами (например, можно подключить лицевой счёт старших родственников);
  • просмотреть историю начислений и оплат;
  • подписаться на электронную квитанцию.

Согласно законодательству, оплачивать электроэнергию необходимо не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчётным.

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