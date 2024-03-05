Акция «1+1=3»: только до 10 марта — в популярном магазине проходит распродажа брендовой одежды

Магазин Outletium проводит акцию, которая порадует всех любителей шопинга — «1+1=3»! При покупке двух товаров, третий вы получаете в подарок! Это отличная возможность обновить свой гардероб и сэкономить деньги.

В OUTLETIUM* можно одеться с ног до головы: здесь есть женская, мужская и детская коллекции. Куда бы вы ни собирались: на работу, на прогулку, в спортзал — в магазине найдется комплект на любой случай. Огромный ассортимент позволяет подобрать подходящую юбку или брюки к кофте, купить кроссовки к яркому спортивному костюму и джинсы, которые будут идеально сидеть на фигуре.

Акция «1+1=3» в аутлет-магазине «Outletium». Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ». Акция «1+1=3» в аутлет-магазине «Outletium». Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ». Акция «1+1=3» в аутлет-магазине «Outletium». Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ». Акция «1+1=3» в аутлет-магазине «Outletium». Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ». Акция «1+1=3» в аутлет-магазине «Outletium». Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ». Акция «1+1=3» в аутлет-магазине «Outletium». Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ». Акция «1+1=3» в аутлет-магазине «Outletium». Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ». Акция «1+1=3» в аутлет-магазине «Outletium». Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ».

В магазине представлены классические модели на все времена и фешен-тренды из блогов и соцсетей. У каждого бренда свой характер, а вместе они составляют полную палитру и позволяют одеться в разных стилях: ESPRIT (Эспри) , MAVI (Мави), SOUL (Соул), LOFT (Лофт), SEASAND (Сейсанд) , VOLUMEX (Волюмекс), LITTLE SECRET (Литл Секрет), Hummel (Хаммел), UCLA (УКЛА) и PUANE (Пуна).

Прекрасная возможность за один визит в магазин купить всё нужное: свитер и футболку для папы, модное платье для мамы, школьную блузку для первоклассницы и толстовку с принтом для сына-подростка.

Подробности акции уточняйте у продавцов в магазине.

г. Барнаул,

Павловский тракт, 188 (ТЦ ARENA, 1 этаж)

vk.com/outletium

outletium.ru

* Аутлетиум.

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