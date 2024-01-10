Жителя Алтайского края арестовали по подозрению в госизмене

Известно, что 32-летний молодой человек действовал в интересах украинского военизированного объединения, который признали террористическим и запретили на территории России.
Горожанин из собственных интересов нашел организацию через интернет и установил с ней связь. Чтобы подтвердить намеренность действий, он отправил видео со своей присягой.
После этого он несколько раз желал уехать из России и помогать Украине. Также он отправлял сведения о местах дислокации воинских частей.
Возбужденно уголовное дело. Новоалтайца заключили под стражу.
Ранее сообщалось, что сибиряка задержали за госизмену и терроризм.
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