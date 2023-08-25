Засекреченные рейсы. Стало известно, что Пригожин оборудовал самолет парашютами и уничтожал списки пассажиров

С 20-х чисел июля борт находился на приколе в столичном аэропорту "Шереметьево", указывает "МК". Самолетом занимались авиатехники — сломался турбохолодильник. Из-за санкций установку приобрести было сложно.

Доступ к джету имели три человека — техдиректор авиакомпании «МНТ-авиа» и двое инженеров.

За несколько часов до взлета борта 23 августа в самолет вместе со вторым пилотом рокового рейса заходили двое посторонних — мужчина и женщина. Они якобы хотели приобрести самолет. И осматривали борт около часа.

Вечером борт полетел по маршруту Москва — Санкт-Петербург. Произошла авиакатастрофа. Погибли 10 человек, находившихся в самолете

Второй Embraer Пригожина улетел накануне в Баку.

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Следователи отрабатывают версии крушения бизнес-джета Embraer Legacy в Тверской области. Пока рассматриваются ошибка пилота, технические неполадки, внешнее воздействие, некачественное топливо. Однако при всех авиакатастрофах также рассматривается версия теракта. Сотрудники СКР проводят ряд экспертиз.

О парашютах и списках

Парашюты загрузили на оба борта весной. Строго соблюдался порядок перевозки оружия. Экипажам самолетов выделяли мобильные телефоны с закрытым каналом связи. Пригожин требовал уничтожать после полета списки пассажиров. Иногда самолеты отклонялись от намеченных маршрутов. Так, вместо аэропорта "Жуковский" в Подмосковье, борт мог приземлиться в питерском "Пулково".

Ранее о гибели главы ЧВК "Вагнер" в авиакатастрофе высказался Путин и рассказал, когда познакомился с Пригожиным. Путин заверил, что расследование авиакатастрофы специалисты доведут до конца. Также глава государства отметил, что именно 23 августа глава ЧВК прилетел из Африки.

По словам российского лидера, Пригожин был талантливым человеком. И работал результативно не только в России, но и в Африке, "в частности". Отдельно глава государства отметил вклад главы ЧВК "Вагнер" во время спецоперации. И заверил, что эти заслуги не будут забыты.

Лихие 90-е и нефть

Президент РФ отметил, что познакомился с Пригожиным в 90-е.

По словам Путина, Пригожин занимался драгметаллами, нефтью и газом.