Запретили проносить флаги и шары на столичный парад Победы. Полный список

Составлен список запрещенных предметов для участников парада Победы в Москве 9 мая, пишет РИА Новости .

Под запрет попали вейпы, флаги, воздушные шары и беспилотники. В списке также баннеры, пиротехника, средства маскировки, бронежилеты, аэрозольные баллончики, указывает "Росбалт".

Нельзя проносить на парад парфюмерию и жидкости любого объема. Брать с собой животных тоже запрещено.

Ранее сообщалось, что в альтернативных форматах акция "Бессмертный полк" пройдет в Барнауле.

Это «Стена памяти», «Бессмертный полк в школе», «Бессмертный полк в детском саду», «Уличные галереи памяти с портретами героев», «Бессмертный полк: портрет героя на одежде», «Бессмертный полк на транспорте», «Автопробег Бессмертного полка», «Трансляция портретов ветеранов», «Трансляция портретов героев Великой Отечественной войны в городах», «Смена аватаров в социальных сетях» и другие .

Привычного шествия горожан с портретами родственников — участников войны — не будет.

Мера связана с обеспечением безопасности барнаульцев.

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