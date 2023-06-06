7 июня
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Политика

Замглавы алтайского минздрава написал заявление об увольнении

Заместитель министра здравоохранения Алтайского края Сергей Насонов написал заявление об увольнении. Об этом сообщает "Толк".

Минздрав Алтайского края.
Минздрав Алтайского края.
Яндекс.Карты.

Сергей Насонов отвечал за организацию мероприятий по реализации государственных программ в сфере здравоохранения, диспансеризации взрослого населения.

Кроме того он отвечал за работу отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению, отдела лицензирования, юридического отдела, отдела программного обеспечения и защиты информации, сектора информационно-документационного обеспечения.

На данный момент у руководителя регионального министерства Дмитрия Попова остается только один заместитель - Наталья Белоцкая.

Ранее члена крайизбиркома с правом решающего голоса Виталия Замаруева освободили от обязанностей на Алтае.

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