За закрытыми ульями. Пчелиный вопрос едва не поссорил алтайских депутатов

На январской сессии АКЗС депутаты приняли изменения в закон "О пчеловодстве" — предполагается, что теперь пчелы будут защищены от массовой гибели из-за обработки полей химикатами. Однако перед этим парламентарии обменялись взаимными замечаниями по поводу работы нового закона.

Сроки и штрафы

Перед подготовкой закона о защите пчел от гибели из-за обработки полей химикатами, комитет АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии провел несколько встреч и совещаний с пчеловодами и фермерами. Получилось вывести несколько устроивших всех положений, которые направили в Госдуму, где их приняли и внесли изменения в федеральный закон.

25 января на сессии АКЗС большинством голосов закон приняли и на уровне края. Теперь сельхозтоваропроизводители теперь должны будут предупреждать пчеловодов об обработке полей пестицидами и агрохимикатами не ранее, чем за 10 дней, и не позднее, чем за пять дней. А если фермер проигнорирует закон, он будет рисковать получить штраф до 400 тыс. рублей.

Обработка полей. СС0

Раньше фермеры также должны были заранее сообщать о работе с химикатами, только вот указывать конкретные сроки их никто не обязывал. Пчеловоды жаловались, что аграрии могли разместить объявление в мае и написать в нем, что работы будут проходить до сентября. Само собой, держать пчел закрытыми в ульях четыре месяца никто бы не стал. Оттого в последние годы в Алтайском крае остро встала проблема массовой гибели пчел из-за обработки полей.

Теперь же в законе не только конкретизированы сроки оповещения, но еще и закреплены способы передачи информации: через печать, радио и другие СМИ, вплоть до досок объявлений. В том числе оповещать пчеловодов и местных жителей можно через все информационные государственные системы.

Одна из таких работает с июня 2023 года, и через нее сообщения мгновенно доносятся до всех глав сельсоветов и муниципалитетов, а также до населения, проживающего по близости от обрабатываемой земли. По словам Сергея Серова, председателя комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии, с помощью этой системы за полгода было послано уже 3,5 тыс. сообщений населению и пчеловодам. И в 2023-м жалоб о гибели пчел было в два раза меньше, чем в прошлом году: 20 против более чем 40.

Уточняет закон и содержание объявления для пчеловодов: в нем должна быть указана информация о наименовании пестицидов и ядохимикатов, способ их применения, дозировка, номер земельного участка, где будет проходить обработка, а также рекомендации по сроку изоляции пчел в ульях.

Медоносные пчелы. Источник: Сообщество пчеловодов Алтайского края vk.com/club158624834

Одним — права, другим — обязанности

Несмотря на то, что, казалось бы, ранее все заинтересованные лица сумели найти компромисс, довольны остались не все. Слово в защиту фермеров сказал Александр Траутвейн, депутат АКЗС, член фракции «Единая Россия». По его мнению, обновленный закон «О пчеловодстве» дает права только одной стороне — пчеловодам, а второй, аграриям, только добавляет обязанностей.

В частности, он отметил, что в законе не предусмотрена обязанность пчеловодов оповещать сельхозтоваропроизводителей о своем местоположении, а также защищать свое имущество.

«99% из них кочуют, где хотят. При этом нигде не стоят на учете. А мы не знаем, где они находятся, чтобы понимать, кого оповестить и когда. А если они не закроют ульи, даже если их известят о предстоящей обработке как положено? Пчелы погибнут, дойдет до суда, а там не имеет значения, было ли объявление. Суду важна причинно-следственная связь: ущерб нанесен — возмести убытки. Поэтому надо жить дружно, уметь договориться», — высказался Траутвейн.

Мед. Пчелы. СС0

Защищает животных лучше людей

Недостаточно эффективным закон просчитала и фракция «Коммунисты России», которая в качестве поправки предложила внести все существующие виды пчел Алтайского края в региональную Красную книгу.

Комитет эту поправку отклонил, а Сергей Серов, уточнил: чтобы внести в Красную книгу края все виды пчел, надо проводить научный мониторинг, а на это необходимо дополнительное финансирование. Не говоря уже о том, что туда вносятся только исчезающие виды. А самое главное: после внесения пчел в Красную книгу их нужно будет немедленно изъять из хозяйств и выпустить в природу.

«То есть семь с лишним тысяч пчеловодов должны будут искать другую работу. Эта поправка поставит крест на пчеловодственной отрасли», — подытожил Сергей Серов.

Сергей Серов. Пресс-служба АЗКС

С ним согласилась Евгения Боровикова, депутат АКЗС и член фракции «Справедливая Россия».

«Прежде, чем предлагать внести пчел в Красную книгу, надо сначала подробно изучить все процедурные моменты. Я так понимаю, этого сделано не было. Я представляю себе такую картину: мы отлавливаем пчел из хозяйств, ставим на пузе крестик и выпускаем на вольные поля. А потом нельзя будет срывать цветочки — иначе поставим пчел в голодное положение. А если кто-то перепутает пчелу с мухой или осой и убьет, какая будет ответственность? От трех до пяти лет лишения свободы? Или принудительные работы?»

Евгения Боровикова. Фото: пресс-служба партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»

Сергей Малинкович, представитель предложивших поправку «Коммунистов России», конечно, попытался переубедить коллег. Он зачитал несколько заголовков прошлых лет из федеральных СМИ о массовой гибели пчел на алтайский полях и посетовал, что регион прославился именно этим. А также добавил, что в 2023 году о проблеме решили умолчать из-за губернаторских выборов.

«Почему люди работы лишатся из-за внесения пчел в Красную книгу? Что за вольные выводы? Пчелы будут защищены. А если закон сейчас будет принят без нашей поправки, я вас уверяю, через год-два вы снова увидите точно такие же заголовки», — заключил Малинкович.

Сергей Малинкович. Павел Запруднов.

Сергей Писарев, председатель Мандатной комиссии АКЗС, а также директор Барнаульского зоопарка, не мог остаться в стороне от обсуждения, однако тоже не встал на сторону Сергея Малинковича.

«В Барнаульском зоопарке 16 животных занесены в Красную книгу. И у всех в связи с этим есть жесточайшие ограничения по работе с ними. Если мы с вами внесем туда пчел, то пчеловодам работать с ними фактически будет невозможно: федеральное законодательство, я вам честно скажу, защищает животных лучше, чем людей».

В итоге против поправки «Коммунистов России» проголосовали 50 депутатов из 60.

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