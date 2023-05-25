За поездом воинского эшелона под Самарой следил неизвестный беспилотник

Неопознанный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) следил за поездом воинского эшелона в небе под Самарой, сообщает Telegram-канал Mash.

Машинист поезда заметил беспилотник и доложил дежурному. Состав решили остановить для поисков беспилотника, указывает Газета.Ru.

За час поисков ничего найти не удалось. Об инциденте сообщили местной полиции.

Ранее стало известно, с какого расстояния запустили дроны, атаковавшие Кремль. Как выяснилось, их запустили с расстояния 10-15 километров. Соответственно, увидеть и перехватить их довольно сложно.

Ночная атака

Инцидент над Кремлем произошел глубокой ночью 3 мая, администрация президента о произошедшем известила россиян днем.

Военные с применением систем радиолокационной борьбы вывели аппараты из строя.

Российский лидер не пострадал.