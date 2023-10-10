10 октября
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Политика

Ясновидящая рассказала об ужасающем будущем Израиля и Палестины

Нынешнее обострение палестино-израильского конфликта выльется в масштабное противостояние.

Взрывы в Израиле
Взрывы в Израиле
Соцсети

И его будет сложно остановить, считает экстрасенс Инна Мишина.

В эскалацию будут втянуты и другие страны, но каким будет исход, предсказать не могут даже высшие силы, уверена ясновидящая, указывает LIFE. Но если сейчас сторонние государства не вмешаются, Израиль будет обречен.

По прогнозу экстрасенса, столкновения в секторе Газа будут длиться до трех лет.

Ранее покойный лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предсказал конфликт в Израиле. Несколько лет назад в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" Жириновский заявил, что к 2024 году на Ближнем Востоке вспыхнет страшный конфликт.

При этом, по его словам, все просто забудут, что такое Украина, потому что не будет такой страны.

Также о предсказаниях Жириновского говорил Путин. Предсказания бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского были выстроены «не на пустом месте», заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул — Жириновский был не просто выдающимся политиком, а человеком, чьи пророчества, основанные на знаниях, сбывались.

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