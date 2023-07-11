Все может измениться. Общественная палата Алтайского края выберет нового лидера и, возможно, курс

Восьмой состав краевой Общественной палаты проведет свое первое заседание 12 июля. На нем выберут нового председателя и глав 11 комиссий.

Первое заседание Совета Общественной палаты Алтайского края во главе с Юрием Шамковым.

Состав Общественный палаты определили 30 июня. В нее, согласно закону, входят 45 граждан.

Треть утвердил губернатор края, треть — АКЗС, остальную часть — члены палаты из числа представителей местных общественных объединений, которые зарегистрированы на территории региона.

На повестке дня стоит формирование 11 комиссий палаты и выбор их председателей.

Также на первом заседании членам палаты предстоит выбрать нового председателя. Лидер прошлого состава — Юрий Шамков, бывший член Совета Федерации, бизнесмен и государственный деятель, глава Алтайской федерации гребли на байдарках и каноэ.

Его первое заседание с седьмым составом прошло в июле 2020 года. Какой тогда курс брала Общественная палата и удалось ли ей его выдержать — сможете оценить, прочтя текст об их первой встрече.