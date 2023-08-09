10 августа
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Политика

Военное положение. Какие поправки внесет Путин

Владимир Путин хочет внести поправки в статью 22 закона "О военном положении" и статью 37 закона "О чрезвычайном положении".

Армия РФ, вооруженные силы РФ.
Армия РФ, вооруженные силы РФ.
Министерство обороны РФ.

Сейчас нет информации что содержится в поправках, так как они могут быть связаны с выходом РФ из Совета Европы, сообщает ТАСС.

На данный момент в законах написано, что президент должен оповестить генсеков ООН и Совета Европы, если в стране ввели военное положение. Если его отменили - тоже.

И при этом в обязанности РФ входит информирование о том, что в стране временно ограничиваются права и свободы граждан, предусмотренных Конвенцией по правам человека, объеме и причинах отступления от нее.

Россия входила в состав Совета Европы с 1996 года. Вышла из него в марте 2022 года.

Где введено военное положение в России?

На данный момент военное положение действует в 4 регионах России - Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее altapress.ru. разбирался то такое военное положение, и что будет, если его введут в России

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