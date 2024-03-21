Владимир Путин обратился с россиянам после обнародования официальных итогов голосования

В своей речи Президент РФ отметил, что выборы показали, что Россия сегодня одна большая и дружная семья.

Что еще сказал Владимир Путин транслирует Mash:

— Понимаю, что такой уровень доверия повышает мою ответственность перед вами.

— На наших исторических территориях сотрудники избиркома проявили мужество и стойкость.

— Для меня это важнее, чем просто победа на выборах, — это ваша поддержка политического строя и курса.

— Вы цените свободу выбора. Благодарю вас за свободу выбора.

— Все идеи и предложения кандидатов в президенты будут использованы в интересах развития России.

— Каждый голос россиян на выборах имел огромное значение.

Ранее сообщалось, что подведены итоги выборов президента России.

Самое важное - в нашем Telegram-канале