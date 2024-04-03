Вывели из-под санкций европейскую "дочку" крупного российского банка

Зарегистрированное во Франкфурте-на-Майне европейское подразделение банка ранее сменило название на Ost-West Handelsbank (OWH SE), указывает Газета.Ru.
Ранее казахстанский и кыргызстанский банки прекратили обслуживание российских карт «Мир». Обслуживание карт «Мир» прекратил крупнейший в Казахстане банк Halyk. А Кыргызстан прекратит принимать российские карты «Мир» с 5 апреля.
Кыргызстан принял такое решение с целью «минимизации риска вторичных санкций» со стороны США.
Обслуживать эти карты с конца марта перестали и банки Армении.
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