5 апреля
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Политика

Вывели из-под санкций европейскую "дочку" крупного российского банка

США сняли санкции с дочернего предприятия ВТБ — банка VTB Europe, сообщает РИА Новости.

Банковские карты.
Банковские карты.
Источник: freepik, автор WangXiNa.

Зарегистрированное во Франкфурте-на-Майне европейское подразделение банка ранее сменило название на Ost-West Handelsbank (OWH SE), указывает Газета.Ru.

Ранее казахстанский и кыргызстанский банки прекратили обслуживание российских карт «Мир». Обслуживание карт «Мир» прекратил крупнейший в Казахстане банк Halyk. А Кыргызстан прекратит принимать российские карты «Мир» с 5 апреля.

Кыргызстан принял такое решение с целью «минимизации риска вторичных санкций» со стороны США.

Обслуживать эти карты с конца марта перестали и банки Армении.

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