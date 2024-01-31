Вице-мэр Барнаула попытается выйти из-под стражи уже 2 февраля

Заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев может выйти из-под стражи и оказаться под домашним арестом уже 2 февраля. В этот день Алтайский краевой суд рассмотрит апелляционную жалобу его адвокатов.

Индустриальный районный суд Барнаула заключил чиновника под стражу до 9 марта 2024 года.

Ранее Антона Шеломенцева задержали по подозрению во взяточничестве.

Предварительно, чиновник получил 2 млн рублей от одного из предпринимателей, который оказывал услуги пассажирских перевозок в Барнауле.

При этом средства предназначались за "общее покровительство" предприятий, которые принадлежали бизнесмену. Также за выгодные маршруты, несмотря на отсутствие автобусов соответствующего уровня.

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