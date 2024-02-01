Версия Иностранного легиона: стало известно, как сейчас называется ЧВК "Вагнер" и где воюют бойцы

ЧВК "Вагнер" больше нет. У компании появилось другое название.

Сейчас это — "Африканский корпус", пишет Bloomberg.

Страны

При этом само название «Африканский корпус» никто не утверждал. Однако бойцы бывшего «Вагнера» сейчас уже несут службу в ряде африканских и ближневосточных стран — Нигере, ЦАР, Сирии, Ливии, Мали, в Буркина-Фасо, указывает omsnews.ru. Бойцы также находятся в Индии, но их военная миссия не разглашается.

Под брендом «Вагнер» бойцов в зоне спецоперации нет. Они заключили индивидуальные контракты с Росгвардией, подразделениями Минобороны, с другими ЧВК. Они остаются на фронте, но формально несут службу в другой организации.

Ранее "музыканты" создали новый отряд "Камертон" в составе элитного спецназа "Ахмат".

Магнит

«Африканский корпус» — версия французского Иностранного легиона.

Туда берут, невзирая на национальность и вероисповедание. Приветствуется прошлый боевой опыт.

Служат бойцы почти из всех стран СНГ. Есть и украинцы. Африка — своеобразный магнит для вояк.

Сколько бойцов

В «Африканском корпусе» около 20 тыс. человек. Все контракты, которые были у ЧВК «Вагнер» в Африке, будут выполняться. Но где остальные 35 тыс. бойцов — непонятно.

Кто управляет

Управление «Африканским корпусом» осуществляет замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

О "музыкантах"

Нередко вагнеровцев называют музыкантами. У истоков ЧВК стоял офицер спецназа ГРУ Дмитрий Уткин с прозвищем Вагнер. Также Вагнер — это известнейший немецкий композитор XIX века. Необычная связь с немецким композитором и закрепила за ЧВК прозвище "музыканты".

Уткин-Вагнер погиб в авиакатастрофе вместе с основателем группы Евгением Пригожиным. Офицер спецназа похоронен в Мытищах.

Смена руководства ЧВК

ЧП случилось поздно вечером 23 августа в Тверской области.На месте авиакатастрофы Embraer основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина обнаружили 10 тел погибших и бортовые самописцы самолета. Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

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