28 сентября
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Политика

В Республике Алтай боятся, что регион поглотит Алтайский край

Скандал в Республике Алтай разразился из-за поправок в Конституцию региона, сообщает "Банкфакс".

Манжерокское озеро.
Манжерокское озеро.
Telegram-канал Олега Хорохордина

Поправки в Конституцию внес на рассмотрение в местный парламент глава региона Олег Хорохордин. Незамеченным ему пройти не удалось. Активисты посчитали, что правки угрожают целостности и самостоятельности республики.

Например, в документе не будет упоминаний о территориальной целостности республики Многие уверены, что поправка приведет к тому, что Алтайский край поглотит Республику Алтай.

Пресс-секретарь Хорохордина ответил, что вопрос об объединении Алтаев закрыт еще несколько лет назад.

Активисты призвали депутатов Госсобрания "не дать присоединить республику к другому региону".

Ранее стало известно, что на Алтае построят новый аэропорт.

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