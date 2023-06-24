В некоторых российских регионах усилили меры безопасности

В Московской и Ростовской областях усилили меры безопасности, сообщили главы регионов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале призвал жителей не выезжать за пределы региона.

"В Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ", — объяснил он.

На дорогах в южном направлении проводят антитеррористические мероприятия и дополнительные проверки. Также губернатор попросил москвичей сохранять спокойствие.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону. Некоторый общественный транспорт изменил маршруты движения.

Кроме того, в Ростове отменили все массовые мероприятия на День молодежи.

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