В некоторых российских регионах усилили меры безопасности

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале призвал жителей не выезжать за пределы региона.
"В Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ", — объяснил он.
На дорогах в южном направлении проводят антитеррористические мероприятия и дополнительные проверки. Также губернатор попросил москвичей сохранять спокойствие.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону. Некоторый общественный транспорт изменил маршруты движения.
Кроме того, в Ростове отменили все массовые мероприятия на День молодежи.
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