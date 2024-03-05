В Минобороны озвучили возможные сценариии нападения на Россию

В Минобороны РФ рассказали о возможных сценариях нападения Запада на Россию. Об этом сообщает "Известия".

Нападение может начаться с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных ударов.

Также в боевых действиях может быть задействована западная авиация.

При этом перед началом активных боевых действий противник проведет серию провокационных и информационных действий, а также усилит разведывательную деятельность.

"Неподалеку от государственных границ будут пролетать беспилотники или самолеты", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что нужно повышать уровень безопасности РФ, а ключевую роль отдавать Воздушно-космическим силам страны.

Ранее сообщалось, что на Алтае прокомментировали послание президента Путина Федеральному Собранию.

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