В избирательном штабе Владимира Путина начались приемы граждан доверенными лицами.

Доверенные лица Владимира Путина в Алтайском крае провели приемы граждан в избирательном штабе. Круг вопросов, по которым обращались жители, был широким: лечение людей с редкими заболеваниями, возросший утилизационный сбор, инициатива по восстановлению Аллеи ветеранов и другие.

На прием к начальнику краевого госпиталя ветеранов войн Ольге Зубовой пришла представитель Всероссийского общества редких (орфанных) заболеваний в Алтайском крае Светлана Пищальникова. Ее вопрос был посвящен лечению людей с генетическими болезнями, а также системе подготовки специалистов по их выявлению.

«Любые генетические заболевания полностью, естественно, не вылечиваются. Но людям, у которых они есть, постоянно жизненно важны лекарства, которые стоят очень дорого. И если для детей предусмотрено выделение денег на лечение, то для взрослых больных уже нет. Поэтому предложение такое, чтобы была какая-то поддержка, возможно, появился специальный фонд для этого. Кроме того, нужна программа по диагностике генома для взрослых, чтобы выявлять заболевания», — сказала Светлана Пищальникова.

Также Пищальникова затронула вопрос подготовки специалистов-генетиков в медицинских вузах и компенсации на авиаперелеты для детей в федеральные центры, где лечат редкие заболевания. Ольга Зубова зафиксировала обращение и сообщила, что оно будет передано в приёмную кандидата.

К доверенному лицу Владимира Путина, заслуженной артистке РФ Виктории Гальцевой обратился житель Барнаула Андрей Зенин. Его вопрос касался утилизационного сбора, который взимается при ввозе автомобилей в Россию из зарубежных стран. Он приобрел машину, и пока ее ремонтировал в другом государстве, утильсбор вырос с 5200 рублей до 1 млн 279 тысяч рублей, что является неподъемной суммой для Зенина. Проблему нужно решать на федеральном уровне и, безусловно, сказала Виктория Гальцева, информация будет передана в центральный штаб кандидата в президенты.

К Маргарите Барсуковой, руководителю краевого отделения Российских студенческих отрядов, доверенному лицу Владимира Путина, обратилась студентка Наталья Морозова. Она является участником инициативной группы по восстановлению Аллеи героев на проспекте Космонавтов в Барнауле.

«Аллею на проспекте Космонавтов 9 мая 1965 года заложили Герои Советского Союза, фронтовики, имена которых носят улицы и школы Барнаула. Среди них Григорий Гридасов, Нестор Козин, Василий Христенко. Возле елей были установлены таблички с именами Героев, которые высаживали деревья. Затем вместо табличек появились бетонные тумбы. В тот момент еще только создавался эскиз Мемориала Славы, поэтому Аллея Героев стала одним из первых памятных мест в Барнауле, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Но в 90-е годы Аллея пришла в запустение, тумбы с именами давно разрушены. Именно их мы и считаем нужным восстановить. Для этого нужно решить вопрос на уровне администрации города Барнаула», — сказала Наталья Морозова.

Маргарита Барсукова сообщила, что нужно определить, на чьем балансе находится эта Аллея героев, после чего возможно будет решать вопрос о включении объекта в какие-либо государственные программы по благоустройству и восстановлению. Информация будет передана в приемную Владимира Путина.

В целом, на приемы к доверенным лицам в избирательном штабе Алтайского края обращаются абсолютно по разным вопросам.

«Граждане обращаются с разными вопросами: и социальными, и бытовыми, и жилищными, в общем, у каждого свои проблемы, своя боль, и свои просьбы, все это принимаем, рассматриваем, работаем», — сказала Виктория Гальцева.

Работа по приему граждан доверенными лицами ведется на постоянной основе, отметила начальник краевого госпиталя ветеранов войн Ольга Зубова.

«На сегодняшний день уже идет активная работа доверенных лиц в региональном избирательном штабе нашего кандидата ВВП по приему обращений граждан. Ни одно обращение не окажется не рассмотренным, мы все их проанализируем, отправим их в наш штаб, и эти обращения, конечно, дойдут до нашего кандидата», — сказала Зубова.

Напомним, выборы президента России пройдут 15-17 марта 2024 года. На данный момент Центральная избирательная комиссия зарегистрировала следующих кандидатов: это глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы, член партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов. Действующий президент страны Владимир Путин зарегистрирован как самовыдвиженец.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин выступил с новогодним обращением из Кремля.

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