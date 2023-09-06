7 сентября
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Политика

В Государственной Думе предложили возобновить и дополнить программу сельской ипотеки

С таким предложением выступил депутат Госдумы из партии «Единая Россия», член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. Об этом сообщает «Российская газета».

Госдума РФ.
Госдума РФ.
пресс-служба Государственной Думы

Парламентарий установил, что выдачу сельской ипотеки не раз прекращали в связи с привязкой к ключевой ставке, при этом ее всегда возобновляли.

«Заменить эту программу для покупателя на таких же привлекательных условиях сейчас не представляется возможным», — заявил Никита Чаплин.

Чаплин уверен, что на рынке России сельская ипотека пользуется популярностью. В доказательство он привел статистику за январь-июнь 2023 года. За этот период было выдано около 8 тыс. кредитов на сумму свыше 20 млрд рублей.

Также депутат напомнил, что программа имела гибкие условия кредитования, а именно невысокую процентную ставку, срок до 20 лет и государственную поддержку.

Такую ипотеку можно было взять не только на приобретение недвижимости или участка земли, но и на ремонт, строительство, покупку оборудования и другие сельскохозяйственные цели.

Ранее Госдума назвала главное условие ключевой ставки.

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