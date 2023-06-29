В Госдуме приняли заявление об оскорблении чувств мусульман в Швеции

Заявление порекомендовали направить в правительство, а также странам СНГ. Депутаты Госдумы "вместе с мусульманами всего мира" возмутились решением шведских властей.
Госдума решительно осуждает правительство Шведции, а также призывают принять меры по "акции вандализма".
Напомним, что в рамках акции протеста 28 июня шведские власти разрешили сжечь Коран рядом с мечетью. Кроме того, протестующие сделали это в первый день Курбан-байрама.
Ранее скандально известного американского пастора арестовали при попытке сжечь Коран.