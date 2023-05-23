25 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

В Госдуме предложили запретить польским фурам въезд на территорию России

Госдума единогласно предложила запретить фурам из Польши въезд на территорию РФ. Предложение содержится в принятом постановлении Госдумы.

Фура. Дальнобойщик.
Фура. Дальнобойщик.
CC0

Согласно документу, перевозчики смогут проехать от границы страны до ближайших таможенных терминалов в целях совершения перецепки прицепов или полуприцепов.

Также проезд разрешили в случае перегрузки товаров на транспорт российских перевозчиков. Фурам запретили заправку на российских АЗС, потому что цены на бензин в России значительно ниже европейских.

Депутат Вячеслав Володин заявил, что эти меры нанесут ущерб Польше в размере около 8,5 млрд евро. По его словам, руководство страны "должно ответить за русофобскую политику".

Ранее в Госдуме предложили ввести налог на развлечения.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость