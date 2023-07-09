В Госдуме предложили бесплатно выдавать землю супругам после 10 лет брака

По мнению лидера фракции Леонида Слуцкого, такая инициатива позволит перейти от урбанизации к развитию малоэтажных построек в городах.
Также получение бесплатной земли поможет семьям расширяться и даже создавать родовые усадьбы.
"Если мы сделаем это, то вместо развития в России немногих мегаполисов, которые втягивают в себя людей, получим возможность развития всей территории страны", — сказал Слуцкий.
Проект внесут в Государственную думу после согласования с правительством РФ в течение одного месяца.
Ранее в Госдуме заявили о проблемах военных на СВО с отпусками. Также депутаты отметили высокую утомленность бойцов.