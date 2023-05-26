27 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

В Госдуме опубликовали записку Жириновского о Немцове, Явлинском и Березовском. Полный текст

В записке Жириновский прокомментировал смерть Немцова, Явлинского и Березовского. Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов опубликовал записку в своем Telegram-канале.

Владимир Жириновский в Госдуме.
Владимир Жириновский в Госдуме.
ldpr.ru

В записке Владимир Жириновский рассказал, в чем он видит причины смерти этих людей.

Записка Владимира Жириновского.
Записка Владимира Жириновского.
Telegram-канал Бориса Чернышова

Полный текст:

"Что погубило:
Березовского – жадность,
Явлинского – упрямство,
Немцова – радикализм".

Борис Чернышов написал, что Владимир Жириновский видел людей насквозь, поэтому с его мнением сложно спорить.

Напомним, что Владимир Жириновский умер в апреле 2022 года. О госпитализации Владимира Жириновского стало известно в начале февраля 2022 года.

Ранее altapress.ru рассказывал, как глава ЛДПР провел детство и что говорил о смерти.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость