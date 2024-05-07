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Политика

В Евросоюзе произошел раскол из-за инаугурации Путина

Внутри Евросоюза произошел раскол из-за разногласий стран по вопросу присутствия на инаугурации президента РФ Владимира Путина.

Несколько государств хотели бы отправить своих представителей на церемонию, сообщает Spiegel.

Но другие настроены скептически и не намерены принимать участие в инаугурации, пишет Lenta.ru.

Между тем правительство РФ под руководством Михаила Мишустина уйдет в отставку.

Это произойдет после инаугурации президента РФ Владимира Путина.

Победивший на выборах президента России 17 марта Владимир Путин вступит в должность на пятый срок. В соответствии с федеральным законодательством вступление в должность избранного главы государства состоится 7 мая.

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