В Барнауле прошло заседание Координационного совета предпринимателей

В заседании приняли участие глава города Барнаула Вячеслав Франк, заместитель главы администрации города по экономической политике Сергей Рябчун, председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Наталья Кротова.

Глава города Вячеслав Франк отметил важную роль предпринимательства в жизни краевой столицы и поблагодарил предпринимателей за вклад в социально-экономическое развитие Барнаула:

«Спасибо всем вам. Мы живем в непростое время. Ваше трудолюбие и упорство помогают находить новые точки роста и развивать производство».

Также Вячеслав Франк отметил, что следует и дальше развивать взаимодействие между администрацией города и представителями бизнес-сообщества. Администрация города открыта для диалога с бизнесом и нацелена на развитие совместных проектов.

По словам Сергея Рябчуна, предприниматели ведут масштабную работу в части формирования и отправки гуманитарных грузов для военнослужащих и жителей Донецкой и Луганской Народных Республик:

«На этой неделе мы в 12 раз отправили очередной конвой на Донбасс, всего с апреля 2022 года направлено уже порядка 230 тонн гуманитарной помощи. Еще раз огромное спасибо вам, за то, что не остаетесь в стороне, активно участвуете в этой работе».

Доклад об итогах работы администрации города Барнаула за 2023 год представила Наталья Кротова. Несмотря на непростые экономические условия, серьезное внешнее давление, городская экономика демонстрирует устойчивый рост:

«Индекс промышленного производства составил почти 104%, что выше общероссийского показателя. Основной вклад в развитие отрасли вносят обрабатывающие производства. Вырос и объем отгруженных товаров на 8%. В 2023 году он составил 169,7 млрд рублей».

В завершении доклада Наталья Кротова отметила, что качественные изменения в городе происходят за счет слаженной работы жителей, бизнеса, органов краевой и городской власти.

Также в ходе заседания рассмотрели организационный вопрос. В настоящее время истек срок полномочий председателя Совета предпринимателей города Юрия Ряполова.

Участники заседания избрали председателем Координационного совета предпринимателей города Барнаула – Сергея Рябчуна, заместителя главы администрации города по экономической политике. Его заместителем выбраны Александр Локтев, директор по стратегическому развитию и управлению Барнаульского пивоваренного завода, депутат АКЗС, и Наталья Кротова, председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда.

Вячеслав Франк поблагодарил Юрия Ряполова за многолетнее конструктивное взаимодействие, большую проделанную работу на посту председателя Координационного совета и поздравил с назначением избранных руководителей Координационного совета предпринимателей города.



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