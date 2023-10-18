В Алтайском крае сформировали региональное правительство. Но недостает нескольких министров

В состав правительства Алтайского края входят — губернатор Алтайского края, 9 заместителей, а также 11 министров. Напомним, что губернатор является также председателем правительства.
Так, на 18 октября назначены:
шесть зампредседателя правительства Алтайского края:
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Губин Д.С., заместитель председателя правительства Алтайского края;
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Кибардин И.В., заместитель председателя правительства Алтайского края;
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Климин А.А., заместитель председателя правительства Алтайского края;
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Лукьянов А.Н., заместитель председателя правительства Алтайского края;
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Снесарь В.В., заместитель председателя правительства Алтайского края – руководитель Администрации Губернатора и правительства Алтайского края;
- Степаненко И.Б., заместитель председателя правительства Алтайского края.
семь министров Алтайского края:
- Безрукова Е.Е., министр культуры Алтайского края;
- Воронов А.В., министр транспорта Алтайского края;
- Гилев И.В., министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края;
- Говорухина С.П., министр образования и науки Алтайского края;
- Зрюмов Е.А., министр цифрового развития и связи Алтайского края;
- Межин С.А., министр сельского хозяйства Алтайского края;
- Оськина Н.В., министр социальной защиты Алтайского края.
Однако по меньшей мере не получили министерские портфели четыре представителя ведомств — финансов, здравоохранения, пищевой промышленности и спорта. Наверняка грядут очередные распоряжения.
Ранее сообщалось, что Алтайский край - ключевой регион России.