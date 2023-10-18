В Алтайском крае сформировали региональное правительство. Но недостает нескольких министров

С 18 октября правительство Алтайского края сформировано, следует из указа, подписанного губернатором региона.

В состав правительства Алтайского края входят — губернатор Алтайского края, 9 заместителей, а также 11 министров. Напомним, что губернатор является также председателем правительства.

Так, на 18 октября назначены:

шесть зампредседателя правительства Алтайского края:

Губин Д.С., заместитель председателя правительства Алтайского края;

Кибардин И.В., заместитель председателя правительства Алтайского края;

Климин А.А., заместитель председателя правительства Алтайского края;

Лукьянов А.Н., заместитель председателя правительства Алтайского края;

Снесарь В.В., заместитель председателя правительства Алтайского края – руководитель Администрации Губернатора и правительства Алтайского края;

Степаненко И.Б., заместитель председателя правительства Алтайского края.

семь министров Алтайского края:

Безрукова Е.Е., министр культуры Алтайского края;

Воронов А.В., министр транспорта Алтайского края;

Гилев И.В., министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края;

Говорухина С.П., министр образования и науки Алтайского края;

Зрюмов Е.А., министр цифрового развития и связи Алтайского края;

Межин С.А., министр сельского хозяйства Алтайского края;

Оськина Н.В., министр социальной защиты Алтайского края.

Однако по меньшей мере не получили министерские портфели четыре представителя ведомств — финансов, здравоохранения, пищевой промышленности и спорта. Наверняка грядут очередные распоряжения.

Ранее сообщалось, что Алтайский край - ключевой регион России.