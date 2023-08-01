В Алтайском крае потребовали отставки главы Завьяловского района

Соответствующее представление правоохранители внесли в Завьяловское райсобрание депутатов, сообщает amic.ru. Теперь местные депутаты должны отправить Онищенко в отставку.
Отставка может произойти уже в сентябре, после выборов губернатора Алтайского края, но следователи ведут проверку уже сейчас.
Прокуратура стала подозревать Онищенко еще в конце января. Тогда он не поехал в командировку на молочный комбинат Калужской области. Хотя по документам на это были выделены средства из местного бюджета.
Вместо этого мужчина якобы ездил куда-то по своим делам на служебной машине. Вероятно, на той, за которую в апреле раскритиковали администрацию Завьяловского района - тогда чиновники не смогли отказаться от покупки внедорожника за 3,2 млн рублей в пользу более бюджетных вариантов, как просили местные жители.
В прокуратуре узнали о несостоявшейся командировке после жалобы местного жителя - ему под машину бросилась собака Онищенко, и он обратился в полицию. Так и выяснилось, что глава района никуда не уезжал.
Из других, не менее важных нарушений, Онищенко, например, представил неполные сведения о доходах и имуществе за 2022 год.
А в феврале 2023 года сообщалось, что мужчина может быть причастен к ситуации с браконьерством в Мамонтовском районе.
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