2 августа
﻿
Политика

В Алтайском крае потребовали отставки главы Завьяловского района

Прокуратура Алтайского края требует отставки главы Завьяловского района Николая Онищенко, в работе которого нашли множество нарушений.

Николай Онищенко.
Николай Онищенко.
moyaokruga.ru

Соответствующее представление правоохранители внесли в Завьяловское райсобрание депутатов, сообщает amic.ru. Теперь местные депутаты должны отправить Онищенко в отставку.

Отставка может произойти уже в сентябре, после выборов губернатора Алтайского края, но следователи ведут проверку уже сейчас.

Прокуратура стала подозревать Онищенко еще в конце января. Тогда он не поехал в командировку на молочный комбинат Калужской области. Хотя по документам на это были выделены средства из местного бюджета.

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com

Вместо этого мужчина якобы ездил куда-то по своим делам на служебной машине. Вероятно, на той, за которую в апреле раскритиковали администрацию Завьяловского района - тогда чиновники не смогли отказаться от покупки внедорожника за 3,2 млн рублей в пользу более бюджетных вариантов, как просили местные жители.

В прокуратуре узнали о несостоявшейся командировке после жалобы местного жителя - ему под машину бросилась собака Онищенко, и он обратился в полицию. Так и выяснилось, что глава района никуда не уезжал.

Из других, не менее важных нарушений, Онищенко, например, представил неполные сведения о доходах и имуществе за 2022 год.

А в феврале 2023 года сообщалось, что мужчина может быть причастен к ситуации с браконьерством в Мамонтовском районе.

Ранее КПРФ предложила пересмотреть дату начала Второй мировой войны.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость