В Алтайском крае могут начать дезинфицировать автомобили, въезжающие из других стран

В Алтайском краевом Законодательном Собрании 13 октября подведут итоги опросного голосования по отзыву об изменениях в законе о ветеринарии. А именно - о дезинфекции въезжающего в Россию транспорта.

Как это будет работать?

Правительство РФ направило в Госдума проект о внедрении на пограничных пунктах пропуска дополнительных мер защиты от заноса опасных инфекций животных.

В законе уже есть пункт, что Россельхознадзор и Минобороны должны заниматься организацией пограничных ветеринарных постов. Однако положения о проведении дезинфекции там пока нет.

Дезинфекция, разумеется, затронет не все подряд машины и не из всех стран. Во-первых, под закон попадают государства, граничащие с Россией на суше.

Во-вторых, от международной организации либо от компетентных органов иностранных государств должна поступить информация о выявлении на их территории заразных болезней животных. Тогда Россельхознадзор начнет обрабатывать все въезжающие оттуда автомобили.

Как именно и чем будут обрабатывать транспорт и чем, а также какой от этого процент эффективности, станет ясно после принятия закона.

Дезинфекция Барнаула. https://barnaul.org/main_news/

Сибирская язва и ящур

Дезинфекция должна будет проводиться до момента полной ликвидации заражения. Перечень болезней, от которых нужно максимально оградиться и, желательно, полностью предотвратить их ввоз, также утвердит Россельхознадзор.

Сергей Серов, председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии, уточняет, что в перечень как минимум войдут ящур и сибирская язва.

В кабмине отмечают, что нововведения окажут положительно скажутся на защите территории страны, а также спасут от негативных социально-экономических, финансовых и прочих последствий возможного возникновения очага заражения.

Вакцина. Вакцинация. Прививка. unsplash.com

Летнее заражение

Сергей Серов считает, что подобные изменения в законе сейчас крайне важны, поскольку регион граничит с Казахстаном, а также с Монголией – через Республику Алтай.

Актуальны изменения и в целом для всей Сибири. Летом, например, несколько человек из Тувы попали в больницу с сибирской язвой после того, как отобедали кониной.

Вакцина. Вакцинация. Прививка. unsplash.com

Когда вступит в силу

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2025 года. Такой срок обусловлен необходимостью перераспределения средств в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства.

Перед рассмотрением законопроекта в ГД документ обсудят депутаты региональных парламентов. В Алтайском крае вынесут вердикт 13 октября.

Итоги опросного голосования по отзыву АКЗС на законопроект «О внесении изменений в статью 14 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» подведут 13 октября.