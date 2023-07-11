В Алтайском крае хотели поддержать кандидатуру трансгендера на выборах губернатора

Однако региональное отделение партии "Гражданская инициатива", которую возглавляет Юлия, сообщило, что не будет участвовать в выборах.

Алешина утверждает, что 19 депутатов и глав были готовы ее поддержать и поставить за нее подписи. Но из-за законопроекта о смене пола стали отказываться.

Напомним, Юлия Алешина - первый политик-трансгендер в России, интересовалась своей профессией еще до смены пола.

В 2012 году, еще будучи Романом, пыталась стать депутатом Барнаульской гордумы. Затем изъявляла желание участвовать в выборах в Барнаульскую гордуму в 2022 году уже как женщина.

Идя в политику, Юлия планировала бороться за права и свободы всех граждан вне зависимости от их национальности, ориентации и даже политических взглядов.

Ранее новой "Мисс Нидерланды" впервые стал трансгендер.