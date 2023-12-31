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Политика

Увеличилось количество погибших после атаки на центр Белгорода. Что известно к этому часу

Накануне центр Белгорода попал под обстрел ВСУ.

Первые минуты после обстрела в Белгороде
Первые минуты после обстрела в Белгороде
Baza

Погибли 22 человека (ранее сообщалось о 14, — прим. ред.). Пострадали 110 человек, указывает РБК.

После обстрела в городе возникло 10 пожаров, их ликвидировали.

Повреждены 30 многоквартирных домов; повреждения зафиксировали в 344 квартирах, в частных домовладениях, нескольких хозяйственных субъектах и соцобъектах, а также в торговых центрах, магазинах.

В Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Горячая линия

В городе работает горячая линия для пострадавших — 122.

Сообщение Минобороны

Минобороны России сообщило — для удара украинские силы использовали две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды системы залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства.

Экстренно

Россия запросила заседание Совбеза ООН. На заседании постпред России Василий Небензя назвал атаку на Белгород заранее спланированным «преднамеренным актом терроризма».

Офис генсека ООН осудил атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей.

Ограничения

Российские города в связи с обстрелом Белгорода начали ограничивать новогодние мероприятия.

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