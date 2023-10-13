15 октября
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Политика

Украинская разведка назвала самого опасного российского генерала. Подробности

Назван самый опасный российский из высшего военного эшелона России.

ФСБ.
ФСБ.
wikipedia.org

По мнению главы Главного управления разведки Минобороны Украины, это Сергей Беседа, руководитель пятой службы ФСБ.

По мнению украинского военначальника, российский генерал доставляет много проблем, указывает Lenta.ru. И добавил — российский генерал занимается проведением активных операций на территории Украины.

Что известно о Беседе

Сергей Беседа родился в 1954 году. Генерал-полковник.

Руководитель пятой службы ФСБ с 2009 года.

Беседа был в состав межведомственной комиссии по участию России в G8 и G20, напоминает ura.ru.

В феврале 2014 года в Киеве оценивал физической защиты российских представительств.

В 2014 году попал под санкции США и Евросоюза.

Ранее ФСБ ликвидировала террористов при попытке взорвать нефтепровод под Волгоградом.

По данным силовиков, террористы под руководством украинских спецслужб попытались осуществить подрыв нефтепровода при помощи самодельной бомбы высокой мощности. Однако их действия пресечены сотрудниками ФСБ.

Диверсантов пришлось ликвидировать. Один из них оказался боевиком запрещенной в России террористической организации "Азов".

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