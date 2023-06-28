Уехавших из РФ новосибирских депутатов лишили мандатов

По информации прокурора города, Сергей Бойко* и Хельга Пирогова не предоставили сведения об их доходах. Кроме того, они покинули страну.

На сессии городского совета депутаты почти единогласно решили лишить их мандатов. За решение проголосовали 38 депутатов, против — один человек.

Новосибирские правоохранители также увидели в действиях чиновников признаки неисполнения должностных обязанностей.

Ранее Володин призвал найти депутатов, которые хотели покинуть страну во время мятежа. Он сказал, что список уехавших депутатов нужно придать огласке для общественного порицания этих людей.

*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.