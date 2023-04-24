Ударный беспилотник с 17 кг взрывчатки рухнул в Подмосковье

Ударный беспилотник UJ-22 Airborne с 17 килограммами взрывчатки упал в Подмосковье, сообщает SHOT.

Местная жительница нашла БПЛА в лесу — в 300 метрах от своего дома.

Прибывшие на место взрывотехники обнаружили в военном дроне 30 брикетов массой по 570 граммов со штатным боеприпасом — пластичным взрывчатым веществом С-4. Всего — порядка 17 килограммов взрывчатки.

Между тем у рухнувшего рядом со станцией «Газпрома» беспилотника нашли взрывчатку. Аппарат нашли примерно в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции в Коломенском районе у деревни Губастово. Тогда внутри нашли две взрывчатки весом около одного килограмма и четыре заряда к противотанковой гранате.

Источники сообщили, что рухнувший 24 апреля беспилотник со врзрывчаткой такой же, который атаковал станцию «Газпрома».

В марте обломки беспилотника нашли у железной дороги в Москве. Обломки нашел житель села Свитино, когда гулял с собакой.

Ранее украинской беспилотник попытался атаковать в Тульской области — есть пострадавшие. Аппарат удалось сбить с помощью российских средств радиоэлектронной борьбы «Поле-21».

Характеристики

Этот дрон летает со скоростью до 140 километров в час. Максимальная дальность полета — 800 километров. Машина может поднять до 50 килограммов.