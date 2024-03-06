Убавили в коже, прибавили в гололеде. Самое интересное, о чем говорил мэр Барнаула в годовом отчете

Мэр Барнаула Вячеслав Франк отчитался перед депутатами Барнаульской гордумы об итогах 2023 года. Рассказал, в частности, о производстве, на что нужны дополнительные деньги, как дела в социальной сфере, а также попросил следить за гололедом. Подробнее - в материале altapress.ru.

Повлияли санкции

В своем выступлении мэр Барнаула повторился с отчетами Минпрома и Минфина, которые чуть ли не с октября хвастались достижениями региона в промышленности.

Франк отметил, что и в столице края индекс промпроизводства превысил общероссийский уровень. Наибольших результатов добились в металлургии, производстве вагонов и оборудования, пищевых продуктов, оптики и электроники.

И, напротив, снизился выпуск резиновых и пластмассовых изделий. Повлияли санкции и на производство кожи и бумаги.

Денег надо больше

Также мэр отчитался о бюджете — деньги есть, но их мало. В прошлом году доходы Барнаула составили 24,8 млрд рублей. При этом больше половины из них, около 14 млрд рублей, поступили из вышестоящих бюджетов – регионального и федерального.

Однако, несмотря на внушительную поддержку, некоторые финансовые проблемы в городе остаются. Например, нужны дополнительные деньги на капитальный ремонт дорог и реконструкцию коммунальных сетей. А еще на расселение из ветхого жилья.

В городе на год раньше выполнили федеральную программу расселения домов, признанных аварийными до 2017 года. За это время более 4 тыс. барнаульцев улучшили свои жилищные условия. Войти в новую программу, которая будет охватывать ветхое жилье, признанное таковым после 2017-го, — приоритетная задача, говорит Франк.

Отчет Вячеслава Франка 2024. Анна Зайкова

Однако пока работа идет за счет городского бюджета. В прошлом году под снос попало 83 дома, а на расселение потратили более 700 млн рублей. Теперь деньги нужны еще на 120 домов.

Кроме того, у Барнаула порядком накопилось долгов по судебным решениям. За последние три года на них ушло 3 млрд рублей, а нужно еще 8.

Собственных доходов города для погашения задолженности недостаточно. Для этого, считает Франк, нужно более эффективно участвовать в федеральных и региональных программах, активнее развивать муниципально-частное партнерство (то есть сотрудничать с предпринимателями) и продолжать получать деньги из других бюджетов.

Погодные «аномалии»

Отдельно выделил глава города погодные аномалии (которые случаются ежегодно), отметив, что этой зимой гололед стал особенно острой проблемой. Правда, все, что по этому поводу смог сделать мэр, так это попросить дорожные службы, управляющие компании и ТСЖ объединить усилия и больше не допускать такой ситуации.

Та же просьба коснулась предприятий и предпринимателей, видимо, чтобы те не забывали следить за своей территорией. А депутатов Вячеслав Франк попросил помочь администрациям районов в организации этой работы.

Прислушаются ли к словам мэра ответственные лица – барнаульцы узнают только следующей зимой, если не забудут.

Отчет Вячеслава Франка 2024. Анна Зайкова

Дисбаланс застройки

Не забыл Вячеслав Франк рассказать и про социальные сферы. Так, например, в 2023 году открылся детский сад на 330 мест, а всего за последние четыре года было открыто 11 детсадов на 3 тыс. мест.

В целом, по словам мэра, в Барнауле обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования. В каких-то садиках Октябрьского даже есть недоукомплектованные группы, а некоторые учреждения, например, в Ленинском районе, пришлось закрыть.

Но все это не касается Индустриального района, где количество малышей и школьников постоянно растет из-за застройки – там-то и складывается нехватка мест. Так, в этом учебном году в школы города зачислено более десяти тысяч первоклассников. И почти половина пришлась на Индустриальный район.

Отчет Вячеслава Франка 2024. Анна Зайкова

«Наша задача – сократить дисбаланс между жилой и социальной застройкой и обеспечить возможность юным барнаульцам посещать образовательные учреждения по месту жительства», – отметил Франк.

С 2017 года в Индустриальном районе построили уже пять школ. В прошлом году сдали долгожданное учреждение в микрорайоне Спутник, а также новый корпус во Власихе. Сейчас строится еще одна школа.

Но, по словам мэра, хотя это и поможет сократить дефицит мест, их все еще недостаточно. Поэтому уже готов проект по постройке еще восьми школ и трех школьных пристроек.

Отчет Вячеслава Франка 2024. Анна Зайкова

Умный спорт

Любопытной оказалась часть про спорт. По словам Вячеслава Франка, спортивная инфраструктура Барнаула приросла более чем пятьюдесятью объектами. Федеральный проект, например, позволил построить умную спортивную площадку в школе №128. Умная, кстати, потому что на тренажеры нанесены qr-коды, ведущие на видео-инструкции по использованию.

В здании для отделения бокса школы олимпийского резерва №3 завершили капремонт. А для физкультурно-оздоровительного клуба «Инваспорт» выделили новое помещение.

И все равно в Барнауле оказалось довольно мало объектов для игровых видов спорта, признал мэр. А чтобы построить их, опять же, городского бюджета будет маловато – нужно стать участниками нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

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