Цифровая галочка. Готов ли Алтайский край к электронному голосованию, рассказали в избиркоме

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В Алтайском крае 10 сентября пройдут выборы губернатора. Значимым отличием этих выборов станет использование дистанционного электронного голосования – впервые в истории региона.

По словам Ирины Акимовой, краевая избирательная комиссия внимательно изучала вопрос о возможности применении ДЭГ, а также оценила уровень готовности региона к такой форме голосования.

Ирина Акимова Павел Запруднов

В качестве аргументов в избиркоме привели статистику доступности цифровых ресурсов. Так, в Алтайском крае более 65% избирателей зарегистрированы на портале Госуслуг. При этом доля домашних хозяйств региона, у которых есть доступ к Интернету, составляет 79,86%. Сотовой связью покрыто около 70% территории Алтайского края, а мобильной связью стандарта LTE (4G) охвачено более 85% населения региона.

Также Акимова добавила, что возможность проведения такой формы голосования уже прописана в законе.

«Региональное законодательство было заблаговременно приведено в соответствие с положениями федерального законодательства в части организации и проведения ДЭГ. 5 апреля в Кодекс Алтайского края о выборах и референдумах была введена статья 95.1, посвященная регулированию проведения ДЭГ», - сообщила Акимова.

Выборы. Михаил Хаустов

Споры о механизме ДЭГ

О введение ДЭГ на ближайших выборах высказался консультант-эксперт краевой Общественной палаты, завкафедрой частного права Алтайского филиала РАНХиГС, кандидат юридических наук Алексей Чесноков.

«Механизм дистанционного электронного голосования - новый, перспективный и, однозначно, будет востребован избирателями. Мы изучаем наш уровень потенциальной готовности к наблюдению за этим процессом, анализируем опыт коллег из других регионов и по мере понимания будем включаться в работу».

Алексей Чесноков. Алтайский филиал РАНХиГС.

Напомним, недавно алтайские депутаты приняли поправки в региональный закон, позволяющие проводить ДЭГ на территории края. Тогда эти изменения в законодательство вызвали серьезные дебаты в краевом парламенте.

Председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению АКЗС Денис Голобородько заявлял, что изменения связаны с изменением федерального законодательства.

"Давайте оценивать ДЭГ не как основную, а как дополнительную возможность волеизъявления граждан. Мы должны понять, что это более удобный инструмент голосования в том числе и для молодого избирателя", – сказал Голобородько.

Также он отметил, что техническая сторона наблюдения за ДЭГ налаживается – растет число наблюдающих и качество их подготовки. В частности, по его словам, у всех федеральных партий есть технические специалисты, которые могут проводить такое наблюдение.

В свою очередь депутаты-коммунисты обратили внимание на проблему организации процедуры наблюдения при ДЭГ.

«Наблюдение за ДЭГ – краеугольный камень вопроса. Не так страшен ДЭГ, как как вопрос о том, что сложно наблюдать за этим процессом», - заявлял Антон Арцибашев из КПРФ.

Людмила Суслова. Фото: altai.spravedlivo.ru

Справорос Людмила Суслова отмечала, что ДЭГ имеет очевидные плюсы, однако ряд факторов вызывает опасения. Так, любую электронную систему можно взломать. По ее словам, для начала необходимо защитить саму систему ДЭГ от подобных посягательств. При этом политик отметила, что скепсис в отношении ДЭГ связан с недоверием к институту выборов в целом.

Руководитель фракции КПРФ Андрей Кривов акцентировал внимание на несовершенстве федерального закона по использованию ДЭГ.

"Голосование при ДЭГ не является ни открытым, ни гласным. Мы не видим, чтобы существовал какой-то эффективный контроль за честностью процедур при его применении. Это влечет недоверие к результатам выборов, а у нас и без ДЭГ с этим большая проблема", – сообщил Кривов.

Андрей Кривов, руководитель фракции КПРФ в АКЗС. akzs.ru.

Тем не менее, депутаты краевого Заксобрания приняли поправки о применении ДЭГ. Оценить новый формат голосования жители Алтайского края смогут уже осенью 2023 года.

Есть ли опыт применения электронного голосования

Эксперимент по проведению ДЭГ стартовал в 2019 на выборах в Мосгордуму. Тогда явка на «электронных» участках превысила 92 процента во всех избирательных округах, где проводился эксперимент. При этом результаты, полученные на «электронных» участках и обычных, разнились, а на некоторых «электронных» участках оказались вовсе противоположны итогам выборов на обычных участках. В итоге, эксперимент был воспринят экспертным сообществом скептично и вызвал неоднозначную оценку.

Тем не менее, уже на парламентских выборах в 2021 году — впервые в истории России — первые лица страны президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин не появились на избирательных участках и проголосовали дистанционно.

Михаил Мишустин. government.ru

В Алтайском крае на выборах систему ДЭГ пока еще не применяли. Тем не менее, некоторый опыт в этом направлении у региона все же есть.

Так, в 2022 году партия «Единая Россия» в Алтайском крае проводила предварительное голосование исключительно в электронном формате. Секретарь Генсовета Андрей Турчак тогда отмечал, что кампания прошла с минимальным количеством нарушений. Нареканий по работе системы электронного голосования у алтайских единороссов не возникло.