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Политика

Министром строительства и ЖКХ Алтайского края назначен Иван Гилев

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжения о назначении на государственные должности. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Иван Гилев.
Иван Гилев.
Анна Зайкова

Так, с 18 октября Иван Гилев назначен министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона. Его заместителями стали Вадим Горбунов, Александр Котельников, Игорь Спивак, Станислав Цыро.

Продолжит свою работу Александр Евстигнеев - начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Главой управления по труду и занятости населения остается Надежда Капура. Управление юстиции и Алтайохранкультуру возглавят Оксана Грохотова и Александр Урбах соответственно.

Ранее сообщалось, что треть районов Алтайского края может остаться без бензина.

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