Израильская армия во время войны с ХАМАС отказалась от тактики ударов «стук по крыше».

Израильские власти рассказали, что в войне с ХАМАС отходят от этой тактики, пишет РБК.

Оповещение

Такая военная тактика — для мирных жителей. Армия наносила удары по объектам учебными бомбами без боезаряда. Таким образом оповещались мирные жители о грядущей опасности.

Жители могли покинуть здания, не подвергая себя опасности.

Текст

Также присылались текстовые сообщения о грядущей бомбежке.

Отказ

Ранее конфликты между ХАМАС и группировками Израиля проходили с негласными ограничениями. Количество жертв — меньше. Сейчас конфликт ближе к тотальной войне. Потому от этой тактики решено отказаться, заявляют военные эксперты.

Заложники

Ранее израильские власти сообщили, что будут наносить удары даже при риске для захваченных заложников.

Исключение

От нанесения ударов откажутся, если получат точные данные о том, в каком месте находятся взятые в плен гражданские.

Предсказание

Ранее покойный лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предсказал конфликт в Израиле. Несколько лет назад в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" Жириновский заявил, что к 2024 году на Ближнем Востоке вспыхнет страшный конфликт.

При этом, по его словам, все просто забудут, что такое Украина, потому что не будет такой страны.

Также о предсказаниях Жириновского говорил Путин. Предсказания бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского были выстроены «не на пустом месте», заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул — Жириновский был не просто выдающимся политиком, а человеком, чьи пророчества, основанные на знаниях, сбывались.