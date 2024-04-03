Стоимость проезда в Барнауле могут повысить с 1 мая

От перевозчиков поступило обращение по вопросу повышения стоимости платы за проезд с 1 мая.
По мнению перевозчиков, максимальная стоимость одной поездки за наличный расчет должна составлять 35 рублей.
Необходимость повышения стоимости проезда обосновали износом автопарка, высокой стоимостью нового транспорта, ростом цен на дизельное топливо и повышение зарплаты работников.
Обращение перевозчиков рассмотрят 3 апреля на Координационном совете по ценообразованию города.
Ранее стало известно, что барнаульцы думают про изменение стоимости проезда в час пик.
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