5 апреля
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Политика

Стоимость проезда в Барнауле могут повысить с 1 мая

На совещании в администрации города обсудили тарифное регулирование проезда в общественном транспорте, сообщили в пресс-службе ведомства.

Автобусы в Барнауле, автобус №35.
Автобусы в Барнауле, автобус №35.
Анна Зайкова.

От перевозчиков поступило обращение по вопросу повышения стоимости платы за проезд с 1 мая.

По мнению перевозчиков, максимальная стоимость одной поездки за наличный расчет должна составлять 35 рублей.

Необходимость повышения стоимости проезда обосновали износом автопарка, высокой стоимостью нового транспорта, ростом цен на дизельное топливо и повышение зарплаты работников.

Обращение перевозчиков рассмотрят 3 апреля на Координационном совете по ценообразованию города.

Ранее стало известно, что барнаульцы думают про изменение стоимости проезда в час пик.

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